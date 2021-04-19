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У Польщі знайшли мертвого українського заробітчанина

У Польщі знайшли мертвого українського заробітчанина

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Польщі поліцейські знайшли мертвим українця, який приїхав на заробітки. Тіло 41-річного чоловіка виявили 16 квітня в лісовому масиві недалеко від села Езерна гміни Гальовіце в Лодзінському воєводстві, передає УНН із посиланням на TV Republika.

Деталі

В цьому місті проживав громадянин України, він зник з дому після опівночі 15 квітня. Правоохороні органі та рятувальники провели пошукові дії і знайшли взуття чоловіки.

На наступний день, 16 квітня, тіло українця виявили в лісовому масиві. ЗМІ стверджують, що знайшли його в 500 метрах від місця проживання заробітчанина.

Попередньо польською прокуратурою було встановлено, що в смерті українця не були задіяні треті особи. Наразі триває слідство, поліція встановлює причини трагедії.

Нагадаємо

У березні в Чехії на заробітках загинуло двоє молодих українців.

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