У Польщі знайшли мертвого українського заробітчанина

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В цьому місті проживав громадянин України, він зник з дому після опівночі 15 квітня. Правоохороні органі та рятувальники провели пошукові дії і знайшли взуття чоловіки.

На наступний день, 16 квітня, тіло українця виявили в лісовому масиві. ЗМІ стверджують, що знайшли його в 500 метрах від місця проживання заробітчанина.

Попередньо польською прокуратурою було встановлено, що в смерті українця не були задіяні треті особи. Наразі триває слідство, поліція встановлює причини трагедії.

Нагадаємо

У березні в Чехії на заробітках загинуло двоє молодих українців.