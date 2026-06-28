У побережья Калифорнии четвертые сутки ищут пропавшего морского пехотинца США
Киев • УНН
Американский морской пехотинец пропал во время учений у Калифорнии. Поисковую операцию перевели в восстановительную, обследовано 6,2 тыс. кв. км акватории.
У побережья южной Калифорнии продолжается масштабная поисковая операция после исчезновения американского морского пехотинца во время военных учений. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
По данным ВМС США, военнослужащий пропал в ночь на четверг с десантного корабля USS Anchorage во время совместных учений десантной группы Makin Island и 13-го экспедиционного подразделения морской пехоты.
В пятницу вечером ВМС официально перевели операцию из поисково-спасательной в поисково-восстановительную. Имя морского пехотинца не разглашается до уведомления его семьи.
Наши мысли и молитвы с семьей и всеми, кто пострадал в это трудное время
К поискам привлекли три надводных корабля и 12 самолетов ВМС, Корпуса морской пехоты, Береговой охраны и Военно-воздушных сил США. В общей сложности они уже обследовали около 6,2 тыс. квадратных километров акватории.
Это уже второй случай за последние шесть недель, когда американские военные проводят масштабную операцию по поиску пропавших военнослужащих.
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