В пригороде столицы квартиры вдвое дешевле
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Квартиры в новостройке Броваров стоят вдвое дешевле столичных, сообщает УНН со ссылкой на информацию сервиса ЛУН.ua.
По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра в столице в апреле составила 22 тыс. 500 грн. В то же время, квадратный метр новостройки Броваров будет стоить 11 тыс. 700 грн.
Один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары) предлагает квартиры от 16,5 тыс. Долларов США.
При этом квартиры этого скандинавского города уже оснащены двухконтурным газовым котлом, счетчиками воды, электроэнергии и газа.