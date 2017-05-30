У передмісті столиці квартири вдвічі дешевше
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Квартири у новобудові Броварів коштують вдвічі дешевше за столичні, повідомляє УНН з посиланням на інформацію сервісу ЛУН.ua.
За даними аналітиків, середня вартість квадратного метра у столиці в квітні становила 22 тис. 500 грн. Водночас, квадратний метр новобудови Броварів коштуватиме 11 тис. 700 грн.
Один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia ( Бровари) пропонує квартири від 16,5 тис. доларів США.
При цьому квартири цього скандинавського містечка вже оснащені двоконтурним газовим котлом, лічильниками води, електроенергії та газу.