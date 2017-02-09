В Париже открылась выставка ретро-автомобилей

Коллекционеры автомобилей со всего мира съехались в Париж на выставку Retromobile, которая проходит в историческом выставочном зале Большого дворца.

На экспозиции представлены автомобили марок Aston Martins, Maseratis, Porsches and Mercedes-Benzes и другие легендарные модели винтажных машин.

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Отметим, мероприятие продлится до 12 февраля.