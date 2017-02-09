В Париже открылась выставка ретро-автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Париже открылась выставка ретро-автомобилей, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Коллекционеры автомобилей со всего мира съехались в Париж на выставку Retromobile, которая проходит в историческом выставочном зале Большого дворца.
На экспозиции представлены автомобили марок Aston Martins, Maseratis, Porsches and Mercedes-Benzes и другие легендарные модели винтажных машин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выставка ретро-автомобилей состоялась в Полтаве
Отметим, мероприятие продлится до 12 февраля.