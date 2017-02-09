У Парижі відкрили виставку ретро-автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Парижі відкрилася виставка ретро-автомобілів, передає УНН з посиланням на ABC News.
Колекціонери автомобілів зі всього світу з’їхалися до Парижу на виставку Retromobile, яка відбувається в історичному виставковому залі Великого палацу.
На експозиції представлені автівки марок Aston Martins, Maseratis, Porsches and Mercedes-Benzes та інші легендарні моделі вінтажних машин.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Виставка ретро-автомобілів відбулася в Полтаві
Зазначимо, захід триватиме до 12 лютого.