У Парижі відкрили виставку ретро-автомобілів

Колекціонери автомобілів зі всього світу з’їхалися до Парижу на виставку Retromobile, яка відбувається в історичному виставковому залі Великого палацу.

На експозиції представлені автівки марок Aston Martins, Maseratis, Porsches and Mercedes-Benzes та інші легендарні моделі вінтажних машин.

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Зазначимо, захід триватиме до 12 лютого.