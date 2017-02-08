В Палате общин пройдет последнее голосуванння проекта о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В среду в Палате общин британского парламента пройдет последнее голосование законопроекта, который уполномочивает правительство Соединенного Королевства начать процесс выхода страны из ЕС, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Парламентарии будут дебатировать и голосовать новые поправки к закону, включая те, что касаются права граждан ЕС, которые уже в Великобритании, оставаться в стране после ее выхода из Евросоюза.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шотландский парламент проголосовал против Brexit
Дебаты продлятся семь часов и завершатся последним голосованием в 20:00 GMT (22:00 по Киеву).
Проект, который в случае принятия позволит премьер-министру официально начать двухлетнии переговоры по "брекзиту" в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора, по результатам двух дней парламентских дебатов не претерпел существенных изменений.
Палата общин рассмотрит последние поправки перед тем, как провести голосование в последнем - третьем - чтении.
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин приказал парламентариям-лейбористам поддержать законопроект безотносительно того, будут ли в нем учтены поправки лейбористов. По его убеждению, голосовать против означало бы игнорировать волю народа, выраженную на референдуме 23 июня 2016 года.
Однако министр бизнеса в теневом правительстве лейбористов Клайв Льюис заявил, что если поправки оппозиции не будут учтены, то он будет голосовать против.