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У Палаті громад пройде останнє голосуванння проекту про Brexit

Київ • УНН

 • 9129 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У середу в Палаті громад британського парламенту пройде останнє голосування законопроекту, який уповноважує уряд Сполученого Королівства розпочати процес виходу країни з ЄС, передає УНН з посиланням на ВВС.

У Палаті громад пройде останнє голосуванння проекту про Brexit

Парламентарі дебатуватимуть і голосуватимуть нові поправки до закону, включно з тими, що стосуються права громадян ЄС, які вже в Британії, залишатися в країні після її виходу з Євросоюзу.

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Дебати триватимуть сім годин і завершаться останнім голосуванням о 20:00 GMT (22:00 за Київським часом).

Проект, який у разі ухвалення дозволить прем'єр-міністру офіційно розпочати дворічні переговори щодо "брекзиту" відповідно до Статті 50 Лісабонського договору, за результатами двох днів парламентських дебатів не зазнав суттєвих змін.

Палата громад розгляне останні поправки перед тим, як провести голосування в останньому - третьому - читанні.

Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбин наказав парламентарям-лейбористам підтримати законопроект без відносно того, чи будуть у ньому враховані поправки лейбористів. На його переконання, голосувати проти означало б ігнорувати волю народу, висловлену на референдумі 23 червня 2016 року.

Однак міністр бізнесу в тіньовому уряді лейбористів Клайв Льюїс заявив, якщо поправки опозиції не будуть враховані, то він голосуватиме проти.

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