В Нью-Йорке автомобиль влетел в толпу людей, есть пострадавшие

Отмечается, что ДТП произошло во время демонстраций в пятницу днем, шесть пешеходов получили ранения, один из них - серьезные.

Добавляется, что столкновение автомобиля с людьми произошло на Восточной 39-й улице и Третьей авеню на Манхэттене.

Just in: surveillance video shows a vehicle speeding through a group of protestors in Murray Hill, leaving 7 of them injured. Driver and passenger being questioned, although sources say this incident does not appear to be intentional. @ABC7NY @jimdolan7 @AaronKatersky pic.twitter.com/ulRlef1lPr

— Morena Basteiro (@morenabasteiro) December 11, 2020