У Нью-Йорку автівка влетіла у натовп людей, є постраждалі

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Нью-Йорку в годину пік у центрі Манхеттена автомобіль в’їхав у натовп пішоходів, кілька людей травмовані. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє NBC News, передає УНН.

Зазначається, що ДТП сталася під час демонстрацій в п'ятницю вдень, шість пішоходів отримали поранення, один з них – серйозні.

Додається, що зіткнення автівки з людьми сталося на Східній 39-й вулиці та Третій авеню на Манхеттені.

Як повідомляв УНН, у Нагірному Карабаху сталася масштабна ДТП за участю машини російських миротворців, в результаті чого загинули дві людини.

Just in: surveillance video shows a vehicle speeding through a group of protestors in Murray Hill, leaving 7 of them injured. Driver and passenger being questioned, although sources say this incident does not appear to be intentional. @ABC7NY @jimdolan7 @AaronKatersky pic.twitter.com/ulRlef1lPr

— Morena Basteiro (@morenabasteiro) December 11, 2020

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