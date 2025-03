У Нью-Йорку автівка влетіла у натовп людей, є постраждалі

Зазначається, що ДТП сталася під час демонстрацій в п'ятницю вдень, шість пішоходів отримали поранення, один з них – серйозні.

Додається, що зіткнення автівки з людьми сталося на Східній 39-й вулиці та Третій авеню на Манхеттені.

Як повідомляв УНН, у Нагірному Карабаху сталася масштабна ДТП за участю машини російських миротворців, в результаті чого загинули дві людини.

Just in: surveillance video shows a vehicle speeding through a group of protestors in Murray Hill, leaving 7 of them injured. Driver and passenger being questioned, although sources say this incident does not appear to be intentional. @ABC7NY @jimdolan7 @AaronKatersky pic.twitter.com/ulRlef1lPr

— Morena Basteiro (@morenabasteiro) December 11, 2020