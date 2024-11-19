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Когда союзники поставляют системы вооружения Украине, лучше не накладывать на них ограничений - Рютте

Когда союзники поставляют системы вооружения Украине, лучше не накладывать на них ограничений - Рютте

Киев  •  УНН

 • 4244 просмотра

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Генсек НАТО Рютте заявил о нецелесообразности ограничений на использование оружия, поставляемого Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте напомнил, что, как и заявляли ранее в Альянсе, когда союзники поставляют системы вооружения Украине, лучше не накладывать на них ограничений, передает УНН.

Детали

На вопрос, стоит ли использовать западное оружие большой дальности по целям в россии, Рютте ответил: "Я всегда считал, что разумно не говорить слишком много о том, что мы делаем. НАТО заявляло ранее, что когда союзники поставляют системы, системы вооружения Украине, лучше не накладывать на них ограничений".

Он отметил, что есть общий взгляд, но отдельный союзник решает, что ему делать.

На данный момент мы видим эскалацию войны из-за того, что россия втянула Северную Корею. Мы видели на прошлой неделе, что произошло с нападением на Украину, которое было масштабным. Но я не вдаюсь в то, должны ли отдельные союзники отвечать "да" или "нет", или что они делают. От них зависит общение, если они этого хотят

- сказал Рютте.

Дополнение

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по объектам в россии.

Боррель надеется, что страны ЕС последуют за Вашингтоном относительно разрешения использования ракет по россии19 нояб. 2024, 12:25 • 11247 просмотров

Изданию The New York Times официальные американские и украинские чиновники сообщили, что через два дня после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать оружие дальнего радиуса действия американского производства для нанесения ударов по целям на территории России, первые удары были нанесены.

19 ноября 67-й арсенал ГРАУ рф в брянской области потерпел поражение. На складе хранилось военное оружие, включая артиллерийские боеприпасы из КНДР, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО. Поражение подтвердил Генеральный штаб ВСУ. Зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонацию в районе цели.

В минобороны россии заявили об атаке ракетами ATACMS американского производства на военный объект в брянской области и якобы сбитии пяти ракет.

Ракеты сами за себя скажут: Зеленский о разрешении на удары по РФ17 нояб. 2024, 21:34 • 54911 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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