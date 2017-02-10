В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Более 400 черных дельфинов-гринд выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, передает УНН со ссылкой на Radio New Zealand.
Большая часть животных погибла, однако волонтерам, которые участвуют в масштабной спасательной операции, удалось снять с мели около 100 дельфинов. Спасенные китообразные продолжают оставаться в бухте, а спасатели на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они отплыли в открытое море.