В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег

Большая часть животных погибла, однако волонтерам, которые участвуют в масштабной спасательной операции, удалось снять с мели около 100 дельфинов. Спасенные китообразные продолжают оставаться в бухте, а спасатели на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они отплыли в открытое море.