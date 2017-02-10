У Новій Зеландії понад 400 дельфінів викинулися на берег

Велика частина тварин загинула, однак волонтерам, які беруть участь у масштабній рятувальній операції, вдалося зняти з мілини близько 100 дельфінів. Врятовані китоподібні продовжують залишатися в бухті, а рятувальники на човнах намагаються вказати їм правильний напрямок, щоб вони випливли у відкрите море.