У Новій Зеландії понад 400 дельфінів викинулися на берег
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Понад 400 чорних дельфінів-гринд викинулися на берег Південного острова Нової Зеландії, передає УНН з посиланням на Radio New Zealand.
Велика частина тварин загинула, однак волонтерам, які беруть участь у масштабній рятувальній операції, вдалося зняти з мілини близько 100 дельфінів. Врятовані китоподібні продовжують залишатися в бухті, а рятувальники на човнах намагаються вказати їм правильний напрямок, щоб вони випливли у відкрите море.