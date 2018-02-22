В Германии по делу о беспорядках на Евро-2016 задержали россиянина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Мюнхене 21 февраля был задержан гражданин России, против которого во Франции было возбуждено уголовное дело из-за столкновений между болельщиками на чемпионате Европы по футболу 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение опубликовано пресс-атташе посольства РФ в Германии.
Он не назвал имени задержанного, уточнив лишь, что он родился в 1986 году.
“На данный момент немецкими властями решается вопрос о его передаче французской стороне. Генконсульство России в Мюнхене находится в контакте с родственниками задержанного. Им будет предоставлено все необходимое консульское содействие, в том числе в поиске русскоязычного адвоката”, — сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, в Португалии сотрудника спецслужб осудили за шпионаж в пользу России.