У Німеччині у справі про заворушення на Євро-2016 затримали росіянина

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Мюнхені 21 лютого був затриманий громадянин Росії, проти якого у Франції було порушено кримінальну справу через сутички між уболівальниками на чемпіонаті Європи з футболу 2016 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення опубліковане прес-аташе посольства РФ у Німеччині.

Він не назвав імені затриманого, уточнивши лише, що він народився в 1986 році.

"На даний момент німецькою владою вирішується питання про його передачу французькій стороні. Генконсульство Росії в Мюнхені знаходиться в контакті з родичами затриманого. Їм буде надано все необхідне консульське сприяння, в т.ч. у пошуку російськомовного адвоката", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Португалії співробітника спецслужб засудили за шпигунство на користь Росії.

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