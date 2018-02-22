У Німеччині у справі про заворушення на Євро-2016 затримали росіянина
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Мюнхені 21 лютого був затриманий громадянин Росії, проти якого у Франції було порушено кримінальну справу через сутички між уболівальниками на чемпіонаті Європи з футболу 2016 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення опубліковане прес-аташе посольства РФ у Німеччині.
Він не назвав імені затриманого, уточнивши лише, що він народився в 1986 році.
"На даний момент німецькою владою вирішується питання про його передачу французькій стороні. Генконсульство Росії в Мюнхені знаходиться в контакті з родичами затриманого. Їм буде надано все необхідне консульське сприяння, в т.ч. у пошуку російськомовного адвоката", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Португалії співробітника спецслужб засудили за шпигунство на користь Росії.