В ближайшее время "нормандский формат" не будет усилен новыми участниками - эксперт

"В настоящее время мы не получим усиление нормандского формата, он сохранится в нынешнем виде как минимум до лета, а может и дальше. МИД неоднократно пыталось привлечь к переговорам отдельные страны, Польша предлагала присоединиться самостоятельно к нормандскому формату. Но Меркель и Олланд выступили против такой инициативы, так как они считали, что они вдвоем смогут на равных Европы разрулить", - отметил он.

"Поймите, там тоже есть определенные балансы и договоренности, которые существуют в "нормандском формате", так же, как уже выстроенные балансы в минском процессе. Если сейчас их начинать нарушать, мы можем загнать ситуацию в тупик в переговорном процессе, в то время произойдет активизация боевиков на Востоке", - заявил В.Шлинчак.

Как сообщал УНН, посол ЕС призвал стороны конфликта на Донбассе отвести тяжелое вооружение.