В ближайшее время "нормандский формат" не будет усилен новыми участниками - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В ближайшее время "нормандский формат" не будет усилен новыми участниками, в нынешнем виде он сохранится как минимум до лета. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передает УНН.
"В настоящее время мы не получим усиление нормандского формата, он сохранится в нынешнем виде как минимум до лета, а может и дальше. МИД неоднократно пыталось привлечь к переговорам отдельные страны, Польша предлагала присоединиться самостоятельно к нормандскому формату. Но Меркель и Олланд выступили против такой инициативы, так как они считали, что они вдвоем смогут на равных Европы разрулить", - отметил он.
"Поймите, там тоже есть определенные балансы и договоренности, которые существуют в "нормандском формате", так же, как уже выстроенные балансы в минском процессе. Если сейчас их начинать нарушать, мы можем загнать ситуацию в тупик в переговорном процессе, в то время произойдет активизация боевиков на Востоке", - заявил В.Шлинчак.
Как сообщал УНН, посол ЕС призвал стороны конфликта на Донбассе отвести тяжелое вооружение.