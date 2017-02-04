У найближчий час "нормандський формат" не буде посилений новими учасниками – експерт

“На даний час ми не отримаємо посилення нормандського формату, він збережеться у нинішньому вигляді як мінімум до літа, а може і далі. МЗС неодноразово намагалося до переговорів окремі країни, Польща пропонувала долучитися самостійно до нормандського формату. Але Меркель і Олланд виступили проти такої ініціативи, тому що вони вважали, що вони вдвох зможуть на рівні Європи розрулити,” — зазначив він.

“Зрозумійте, там теж є певні баланси і домовленості, які існують „нормандському форматі“, так само, як вже вибудовані баланси у мінському процесі. Якщо зараз їх починати порушувати, ми можемо загнати ситуацію у глухий кут в переговорному процесі, в той час відбудеться активізація бойовиків на Сході,” — заявив В.Шлінчак.

Як повідомляв УНН, посол ЄС закликав сторони конфлікту на Донбасі відвести важке озброєння.