У найближчий час "нормандський формат" не буде посилений новими учасниками – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У найближчий час “нормандський формат” не буде посилений новими учасниками, у нинішньому вигляді він збережеться щонайменше до літа. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, передає УНН.
“На даний час ми не отримаємо посилення нормандського формату, він збережеться у нинішньому вигляді як мінімум до літа, а може і далі. МЗС неодноразово намагалося до переговорів окремі країни, Польща пропонувала долучитися самостійно до нормандського формату. Але Меркель і Олланд виступили проти такої ініціативи, тому що вони вважали, що вони вдвох зможуть на рівні Європи розрулити,” — зазначив він.
“Зрозумійте, там теж є певні баланси і домовленості, які існують „нормандському форматі“, так само, як вже вибудовані баланси у мінському процесі. Якщо зараз їх починати порушувати, ми можемо загнати ситуацію у глухий кут в переговорному процесі, в той час відбудеться активізація бойовиків на Сході,” — заявив В.Шлінчак.
Як повідомляв УНН, посол ЄС закликав сторони конфлікту на Донбасі відвести важке озброєння.