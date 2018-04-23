В Нацполиции рассказали, кто будет определять кандидата на пост главы "нового ГУБОПа"

В Нацполиции уточнили, что для участия в конкурсе было зарегистрировано шесть кандидатов. Они прошли тестирование на знание законодательства и определение уровня общих способностей и навыков, а также тестирование на полиграфе, добавили в НПУ.

“В дальнейшем консультативная комиссия, в состав которой входили ведущие специалисты Консультативной миссии Европейского Союза в Украине и посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, отобрала и представила на рассмотрение Председателю Национальной полиции Украины трех кандидатов”, — рассказали в Нацполиции и добавили, что победителя конкурса будет определять Князев по согласованию с Арсеном Аваковым.

Как писал УНН, на должность руководителя Департамента стратегических разработок Национальной полиции Украины, который эксперты считают фактически возрождением ранее ликвидированного ГУБОПа, претендуют: Роман Мыцак, Роман Осуховский, Дмитрий Узлов и Сергей Матвийчук. Последний работает руководителем мариупольской полиции, куда был назначен Вячеславом Аброськиным (ныне первый заместитель главы НПУ, ранее возглавлявший Управление НПУ в Донецкой области).

Отметим, что все претенденты на должность руководителя “нового ГУБОПа” — действующие сотрудники органов полиции.

Напомним, что эксперты весьма скептически оценивают возможности нового Департамента стратегических разработок и считают, что это подразделение возглавит человек, который "поклянется в верности власти".