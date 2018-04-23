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У Нацполіції розповіли, хто визначатиме кандидата на посаду голови "нового ГУБОЗу"

Київ • УНН

 • 20084 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Переможця конкурсу на посаду начальника Департаменту стратегічних розробок Національної поліції України визначатиме голова Нацполіції Сергій Князєв за погодженням з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

У Нацполіції розповіли, хто визначатиме кандидата на посаду голови "нового ГУБОЗу"

У Нацполіції уточнили, що для участі в конкурсі було зареєстровано шість кандидатів. Вони пройшли тестування на знання законодавства та визначення рівня загальних здібностей і навичок, а також тестування на поліграфі, додали в НПУ.

“У подальшому консультативна комісія, до складу якої входили провідні фахівці Консультативної місії Європейського Союзу в Україні та посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, відібрала та подала на розгляд Голові Національної поліції України трьох кандидатів”, — розповіли у Нацполіції і додали, що переможця конкурсу визначатиме Князєв за погодженням з Арсеном Аваковим.

Як писав УНН, на посаду керівника Департаменту стратегічних розробок Національної поліції України, який експерти вважають фактично відродженням раніше ліквідованого ГУБОЗу, претендують: Роман Мицак, Роман Осуховський, Дмитро Узлов і Сергій Матвійчук. Останній працює керівником маріупольської поліції, куди був призначений В’ячеславом Аброськіним (нині перший заступник Голови НПУ, раніше очолював Управління НПУ у Донецькій області).

Зауважимо, що усі претенденти на посаду керівника “нового ГУБОЗу” — чинні співробітники органів поліції.

Нагадаємо, що експерти досить скептично оцінюють можливості новоствореного Департаменту стратегічних розробок і вважають, що цей підрозділ очолить людина, яка “присягне на вірність владі”.

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