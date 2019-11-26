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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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17:12 • 107818 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Нафтогазе назвали цены на газ для промышленных потребителей на декабрь

В Нафтогазе назвали цены на газ для промышленных потребителей на декабрь

Киев  •  УНН

 • 10626 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 декабря 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования - 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нафтогаза.

В Нафтогазе отметили, что предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

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"В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.

По сравнению с ценами на ноябрь 2019 года, в декабре цены не изменены, отметили в пресс-службе.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" с 1 ноября повысила цены на газ для промышленных потребителей на 18,4-19,6%.

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