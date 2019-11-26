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У Нафтогазі назвали ціни на газ для промислових споживачів на грудень

У Нафтогазі назвали ціни на газ для промислових споживачів на грудень

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. НАК “Нафтогаз України” опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 грудня 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання - 5 861,00 — 6 463,00 грн/тис. куб. м, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Нафтогазу.

У Нафтогаз відзначили, що запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

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"В залежності від цих показників, Нафтогаз пропонує газ за ціною 5 861,00 — 6 463,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)", - йдеться у повідомленні.

У порівнянні з цінами на листопад 2019 року, у грудні ціни не змінені, відзначили у пресслужбі.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" з 1 листопада підвищила ціни на газ для промислових споживачів на 18,4-19,6%.

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