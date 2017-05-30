В НАБУ заверили, что во время обыска в Окружном административном суде Киева нарушений не было
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Обыски в Окружном административном суде Киева осуществлялись в рамках расследования уголовного производства по факту возможного незаконного обогащения председателя суда, во время которых не было никаких нарушений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.
В НАБУ сообщили, что 29 мая 2017 года на сайте Окружного административного суда города Киева было распространено заявление собрания судей ОАСК о якобы "правовом беспределе" и "давление" со стороны детективов НАБУ во время проведения следственных действий в помещении ОАСК 26 мая 2017.
"Еще раз подчеркиваем, все следственные действия были законными. Любые заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административными производствами ОАСК о деятельности Бюро, в частности с делом об обжаловании назначения первого заместителя директора Национального бюро Гизо Углавы, безосновательны. Расследование по факту незаконного обогащения председателя ОАСК начато детективами НАБУ 9 декабря 2016. Тогда как дело об обжаловании назначения Гизо Углавы зарегистрирована в ОАСК 11 апреля 2017", - отметили в ведомстве.
В Бюро заверили, что перед началом обыска детектив НАБУ представился и предъявил заместителю руководителя аппарата Окружного админсуда решение следственного судьи, что было зафиксировано на видео, фрагмент которого НАБУ публикует.
Напомним, сегодня в Окружном административном суде Киева прошли обыски.
Впоследствии в НАБУ сообщили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного 9 декабря 2016 на основании анализа электронной декларации по факту возможного незаконного обогащения председателя ОАСК (ч. 2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины).