У НАБУ запевнили, що під час обшуку в Окружному адмінсуді Києва порушень не було
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Обшуки в Окружному адміністративному суді Києва здійснювалися у межах розслідування кримінального провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення голови суду, під час яких не було жодних порушень, передає УНН з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України.
У НАБУ поінформували, що 29 травня 2017 року на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва було поширено заяву зборів суддів ОАСК про нібито “правове свавілля” та “тиск” з боку детективів НАБУ під час проведення слідчих дій в приміщенні ОАСК 26 травня 2017 року.
“Ще раз підкреслюємо, усі слідчі дії були законними. Будь-які заяви про можливий зв’язок між слідчими діями НАБУ та адміністративними провадженнями ОАСК щодо діяльності Бюро, зокрема зі справою щодо оскарження призначення першого заступника директора Національного бюро Гізо Углави, є безпідставними. Розслідування за фактом незаконного збагачення голови ОАСК розпочато детективами НАБУ 9 грудня 2016 року. Тоді як справа щодо оскарження призначення Гізо Углави зареєстрована в ОАСК 11 квітня 2017 року”, — наголосили у відомстві.
У Бюро запевнили, що перед початком обшуку детектив НАБУ представився та пред’явив заступнику керівника апарату Окружного адмінсуду ухвалу слідчого судді, що було зафіксовано на відео, фрагмент якого НАБУ публікує.
Нагадаємо, сьогодні в Окружному адміністративному суді Києва пройшли обшуки.
Згодом у НАБУ повідомили, що обшуки проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 9 грудня 2016 року на підставі аналізу е-декларації за фактом ймовірного незаконного збагачення голови ОАСК (ч. 2 ст. 368-2 Кримінального кодексу України).