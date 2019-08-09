В МИД объяснили, почему Украина 5 лет не платит взносы в бюджет СНГ

"Украина никогда не была членом Содружества, поскольку не подписала Устав СНГ. Наш статус - это государство-учредитель и участник Содружества", - сообщили в МИД.

Как отметили дипломаты, в течение всего периода участия в СНГ Украина строила свою политику в отношении Содружества на основе нескольких принципиальных подходов.

Так, одним из подходов является то, что Содружество это инструмент цивилизованного "развода" государств, образованных на месте бывшего СССР и решения значительного количества проблем, прежде всего, экономических, возникших в связи с этим.

Кроме того, Украина не признавала Содружество субъектом международного права.

"Поэтому наше государство никоим образом не координировало свои действия на мировой арене с другими странами-участницами Содружества и не присоединялось к точкам соприкосновения, инициатив и заявлений СНГ по международной повестке дня", - говорится в заявлении МИД.

Также, отметили в министерстве, Украина не принимала участия в военно-оборонном и политическом сотрудничестве в рамках СНГ. Украина не является стороной Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не участвует в Коллективных силах СНГ по поддержанию мира вне эгиды ООН или ОБСЕ.

Украина не принимала участия и в создании гуманитарного, информационного, образовательного и других "общих пространств" в рамках СНГ.

Основными направлениями сотрудничества в СНГ для Украины были экономическая, социальная, научно-техническая, инновационная сфера, сотрудничество в сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, в сфере правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам, борьбе с преступностью, отметили в МИД.

Кроме того, отмечается, что Украина воздерживалась от любых действий в рамках СНГ, если это не соответствовало курсу государства на интеграцию в европейское политическое, экономическое и правовое пространства.

"Именно поэтому Украина никогда не была полноправным членом Межпарламентской ассамблеи СНГ, деятельность которой направлена на унификацию/гармонизацию законодательства государств-участников СНГ", - говорится в заявлении.

По словам дипломатов, в некоторых сферах сотрудничества с другими государствами-участниками СНГ Украина выходила из принципов деятельности международных специализированных организаций вроде МАГАТЭ, ВОЗ, Международная организация гражданской авиации и др.

"Начиная с 2014 года Украина не только прекратила уплату взносов в бюджет Содружества, но и все последующие годы не подписывала ежегодные решение Совета глав правительств СНГ о Едином бюджет органов Содружества, то есть не брала на себя обязательства по уплате этих взносов. Также с 2014 года Украина максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ (советах глав государств/правительств/МИД/Экономического совета) - в некоторых таких мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений Украины исключительно с целью защиты интересов нашего государства. Поэтому Исполком СНГ не тратил средства на обеспечение работы украинской делегации в соответствующих заседаниях. Также мы отозвали трех представителей Украины, которые работали на в структурах Содружества по квоте нашего государства и за счет бюджета СНГ", - отметили в министерстве.

Как сообщал УНН, ранее в МИД РФ заявили, что задолженность Украины перед Содружеством независимых государств (СНГ) превысила 300 млн рублей.