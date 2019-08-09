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У МЗС пояснили, чому Україна 5 років не сплачує внески до бюджету СНД

У МЗС пояснили, чому Україна 5 років не сплачує внески до бюджету СНД

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Україна, починаючи з 2014 року, не лише припинила сплату внесків до бюджету Співдружності, а й всі наступні роки не підписувала щорічні рішення Ради глав урядів СНД про Єдиний бюджет органів Співдружності, тобто не брала на себе зобов’язання зі сплати цих внесків. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

“Україна ніколи не була членом Співдружності, оскільки не підписала Статут СНД. Натомість наш статус — це держава-засновник та учасниця Співдружності”, — повідомили в МЗС.

Як зазначили дипломати, протягом усього періоду участі в СНД Україна будувала свою політику щодо Співдружності на основі таких принципових підходів.

Так, одним з підходів є те, що Співдружність є інструментом цивілізованого “розлучення” держав, утворених на місці колишнього СРСР та вирішення значної кількості проблем, насамперед, економічних, які виникли у цьому зв’язку.

Крім того, Україна не визнавала Співдружність суб’єктом міжнародного права.

“Тому наша держава жодним чином не координувала свої дії на світовій арені з іншими країнами-учасницями Співдружності та не приєднувалася до спільних позицій, ініціатив чи заяв СНД з міжнародного порядку денного”, — йдеться в заяві МЗС.

Також, зазначили у міністерстві, Україна не брала участі у військово-оборонному та політичному співробітництві в рамках СНД. Україна не є стороною Договору про колективну безпеку (ОДКБ) та не бере участі у Колективних силах СНД для підтримання миру поза егідою ООН чи ОБСЄ.

Україна не брала участі і у створенні гуманітарного, інформаційного, освітнього та інших “спільних просторів” в рамках СНД.

Основними напрямками співробітництва в СНД для України були економічна, соціальна, науково-технічна, інноваційна сфера, співробітництво у сільському господарстві, транспортній інфраструктурі, у сфері правових відносин в цивільних, сімейних та кримінальних справах, боротьбі зі злочинністю, зазначили в МЗС.

Крім того, зазначається, що Україна утримувалася від будь-яких дій в рамках СНД, якщо це не відповідало курсу держави на інтеграцію до європейського політичного, економічного та правового простору.

“Саме тому Україна ніколи не була повноправним членом Міжпарламентської асамблеї СНД, діяльність якої спрямовувалася на уніфікацію/гармонізацію законодавства держав-учасниць СНД”, — сказано в заяві.

Зі слів дипломатів, у деяких сферах співробітництва з іншими державами-учасницями СНД Україна виходила з принципів діяльності міжнародних спеціалізованих організацій на кшталт МАГАТЕ, ВОЗ, Міжнародна організація цивільної авіації тощо.

“Починаючи з 2014 року Україна не лише припинила сплату внесків до бюджету Співдружності, а й всі наступні роки не підписувала щорічні рішення Ради глав урядів СНД про Єдиний бюджет органів Співдружності, тобто не брала на себе зобов’язання зі сплати цих внесків. Також з 2014 року Україна максимально знизила рівень представленості у засіданнях вищих органів СНД (радах глав держав/урядів/МЗС/Економічної ради) — у деяких таких заходах брали участь лише керівники закордонних дипломатичних установ України виключно з метою захисту національних інтересів нашої держави. Відтак Виконком СНД не витрачав кошти на забезпечення роботи української делегації у відповідних засіданнях. Також ми відкликали трьох представників України, які працювали на у структурах Співдружності за квотою нашої держави і за рахунок бюджету СНД”, — зауважили в міністерстві.

Як повідомляв УНН, раніше у МЗС РФ заявили, що заборгованість України перед Співдружністю незалежних держав (СНД) перевищила 300 млн рублів. 

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