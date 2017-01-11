В Минздраве уже неделю нет сводных оперативных данных по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине

КИЕВ. 11 января. УНН. В Министерстве здравоохранения до сих пор нет сводной оперативной информации относительно больных гриппом и ОРВИ, а также по эпидемиологической ситуации в Украине с начала 2017 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минздрава.