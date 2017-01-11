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В Минздраве уже неделю нет сводных оперативных данных по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине

В Минздраве уже неделю нет сводных оперативных данных по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине

Киев • УНН

 • 14028 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Министерстве здравоохранения до сих пор нет сводной оперативной информации относительно больных гриппом и ОРВИ, а также по эпидемиологической ситуации в Украине с начала 2017 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минздрава.

"Еще нет свежего бюллетеня, к сожалению, у нас. Сегодня будем спрашивать уже, он будет после обеда", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

УНН также обратился в Центр гриппа и ОРВИ, который подчинен Министерству и предоставляет соответствующую статистику, но и там пока не подготовили бюллетень, несмотря на то, что в стране, согласно данным на сайте Минздрава, эпидемия гриппа, но уже неделю, как у Министерства нет свежей информации относительно этого.

"Вы должны обращаться в пресс-службы Минздрава, это во-первых. Во-вторых, мы только обрабатываем эту информацию. Она будет готова после обеда. После обеда у нас будет информация за первую неделю этого года. Чтобы получить такие данные, обращайтесь в пресс-службу Минздрава, а они уже дают нам распоряжения", - отметили в Центре гриппа и ОРВИ.

Добавим, последняя оперативная информация относительно уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ опубликована на официальном сайте Минздрава 4 января и охватывает период с 25 декабря 2016 года по 1 января 2016 года. Заметим, что в этой информации говорится, что "интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и в Киеве. Только в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской областях фиксируют показатели ниже эпидемического уровня".

Как сообщал УНН, 10 января УНН обратился в Минздрав за оперативной информацией о количестве умерших и больных гриппом и ОРВИ по Украине, однако в ведомстве ответа не дали.

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