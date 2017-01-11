У МОЗі уже тиждень не мають зведених оперативних даних щодо захворюваності на грип і ГРВІ в Україні

"Ще немає свіжого бюлетеня, на жаль, у нас. Сьогодні будемо запитувати вже, він буде після обіду", - повідомили в прес-службі МОЗу.

УНН також звернувся до Центру грипу та ГРВІ, який підпорядкований Міністерству і надає відповідну статистику, але і там поки не підготували бюлетень, незважаючи на те, що в країні, згідно з даними на сайті МОЗ, епідемія грипу, але вже тиждень, як Міністерство не має свіжої інформації щодо цього.

"Ви повинні звертатися до прес-служби МОЗу, це по-перше. По-друге, ми тільки оброблюємо цю інформацію. Вона буде готова після обіду. Після обіду в нас буде інформація за перший тиждень цього року. Щоб отримати такі дані, звертайтесь до прес-служби МОЗ, а вони вже дають нам розпорядження", - зазначили в Центрі грипу та ГРВІ.

Додамо, остання оперативна інформація щодо рівня захворюваності на грип та ГРВІ опублікована на офіційному сайті МОЗ 4 січня і охоплює період з 25 грудня 2016 року по 1 січня 2016 року. Зауважимо, що в цій інформації йдеться, що "інтенсивні показники захворюваності перевищили епідемічні пороги у 21 області України та Києві. Лише в Луганській, Івано-Франківській, Донецькій та Харківській областях фіксують показники, нижчі епідемічного рівня".

Як повідомляв УНН, 10 січня УНН звернувся до МОЗ за оперативною інформацією про кількість померлих та хворих на грип та ГРВІ по Україні, проте у відомстві відповіді не надали.