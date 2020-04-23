В Минздраве приняли документ об организации иммунизации в условиях пандемии COVID-19

КИЕВ. 23 апреля. УНН. У среду было подписано постановление главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко об организации мероприятий по иммунизации в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сказал в.и.о. директора Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин на online-мероприятии "Вакцинация для всех: новые вызовы и возможности", передает УНН.