У МОЗ ухвалили документ про організацію імунізації в умовах пандемії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У середу була підписана постанова головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшко про організацію заходів з імунізації в умовах пандемії коронавірусноі інфекції. Про це сказав в.о. директора Державної установи "Центр громадського здоров’я МОЗ України" Ігор Кузін на online-заході "Вакцинація для всіх: нові виклики та можливості", передає УНН.
"Для тижня імунізації питання по імунізації є дуже актуальним, особливо з огляду на ситуацію, яка зараз відбувається. Важливо не призупиняти вакцинацію від керованих інфекцій, тому що це дійсно є питанням безпеки здоров'я нації і ми також розуміємо, що заходи з вакцинації мають скорочувати навантаження на систему охорони здоров'я, яка і так зараз зазнає значного навантаження через пневмонію COVID-19", - сказав Кузін.
З його слів, держава бере на себе зобов’язання продовжувати імунізацію під час пандемії і для цього вже були зроблені певні дії.
"Вчора була підписана постанова головного державного санітарного лікаря країни від 22 квітня №13 про організацію заходів з імунізації в умовах пандемії коронавірусноі інфекції. Тому я думаю, що це дуже важливий крок для нас", - додав очільник ЦГЗ.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України у середу продовжив обмежувальні заходи у державі до 11 квітня.