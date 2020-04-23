У МОЗ ухвалили документ про організацію імунізації в умовах пандемії COVID-19

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У середу була підписана постанова головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшко про організацію заходів з імунізації в умовах пандемії коронавірусноі інфекції. Про це сказав в.о. директора Державної установи "Центр громадського здоров’я МОЗ України" Ігор Кузін на online-заході "Вакцинація для всіх: нові виклики та можливості", передає УНН.