В Минобороны призвали не посещать оккупированные территории без необходимости

"Призываем граждан Украины и других государств тщательно взвешивать все" за "и" против "и без необходимости не посещать оккупированные территории Украины", - сказал А.Мотузяник.

Он отметил, что после того, как Россия оккупировала Крым, полуостров превратился в опасное место, ведь оккупационная власть систематически репрессирует украинцев, крымских татар и людей с любой другой этнической принадлежностью, имеющих точку зрения, отличную от кремлевской.

"Напоминаем, что в тюрьмах на Донбассе, в Крыму и России незаконно содержатся десятки украинских политзаключенных", - отметил А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, в Министерстве обороны Украины опровергли информацию ФСБ РФ о том, что якобы на территории Крыма задержали украинских военных.