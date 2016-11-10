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15 марта, 19:03 • 111720 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156676 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131706 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124663 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109459 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103865 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100360 просмотра

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В Минобороны призвали не посещать оккупированные территории без необходимости

В Минобороны призвали не посещать оккупированные территории без необходимости

Киев • УНН

 • 4882 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Минобороны призвали не посещать оккупированные территории Украины без необходимости0, в частности Крым. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Призываем граждан Украины и других государств тщательно взвешивать все" за "и" против "и без необходимости не посещать оккупированные территории Украины", - сказал А.Мотузяник.

Он отметил, что после того, как Россия оккупировала Крым, полуостров превратился в опасное место, ведь оккупационная власть систематически репрессирует украинцев, крымских татар и людей с любой другой этнической принадлежностью, имеющих точку зрения, отличную от кремлевской.

"Напоминаем, что в тюрьмах на Донбассе, в Крыму и России незаконно содержатся десятки украинских политзаключенных", - отметил А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, в Министерстве обороны Украины опровергли информацию ФСБ РФ о том, что якобы на территории Крыма задержали украинских военных.

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