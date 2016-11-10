У Міноборони закликали не відвідувати окуповані території без нагальної потреби
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Міноборони закликали не відвідувати окуповані території України без нагальної потреби, зокрема Крим. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Закликаємо громадян України та інших держав ретельно зважувати всі "за" і "проти" і без нагальної потреби не відвідувати окуповані території України”, — сказав О.Мотузяник.
Він зауважив, що після того, як Росія окупувала Крим, півострів перетворився на небезпечне місце, адже окупаційна влада систематично репресує українців, кримських татар та людей з будь-якою іншою етнічною приналежністю, що мають точку зору, відмінну від кремлівської.
“Нагадуємо, що у в’язницях на Донбасі, в Криму та Росії незаконно утримуються десятки українських політв’язнів”, — зауважив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони України спростували інформацію ФСБ РФ про те, що нібито на території Криму затримали українських військових.