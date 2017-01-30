В Минобороны сообщили о задержанном боевике
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Силы АТО задержали трех боевиков, двое из которых после этого умерли. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Да, эта информация соответствует действительности (о задержании трех боевиков, двое из которых потом умерли - ред). Как я уже сказал, на сегодняшний день в плену находится один член незаконных вооруженных формирований. Его фамилия пока не разглашается, однако предварительно могу сказать, что этот житель зарегистрирован в Макеевке ", - сообщил А.Мотузяник.
Он также отметил, что боевика передали сотрудникам СБУ.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибло пять украинских военных, еще 14 ранены.