У Міноборони повідомили про затриманого бойовика
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Сили АТО затримали трьох бойовиків, двоє з яких після цього померли. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Так, ця інформація відповідає дійсності (про затримання трьох бойовиків, двоє з яких потім померли — ред). Як я вже сказав, на сьогоднішній день в полоні перебуває один член незаконних збройних формувань. Його прізвище поки не розголошується, однак попередньо можу сказати, що цей мешканець зареєстрований в Макіївці”, — повідомив О.Мотузяник.
Він також зазначив, що бойовика передали співробітникам СБУ.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинуло п’ять українських військових, ще 14 поранені.