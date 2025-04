В Минобороны Британии показали переданные Украине бронемашины Stormer

Цитата

"Встречайте Stormer, вооруженный ракетами Starstreak, и часть 200 бронированных машин, которые Великобритания подарила Украине. Наша преданность Украине остается непоколебимой, и мы достигнем или превысим прошлогоднюю военную поддержку в 2023 году", - говорится в сообщении.

Stormer - военная бронемашина производства британской компании Alvis Vickers, которая используется для противовоздушной обороны на небольшом расстоянии.

По данным СМИ, британское правительство планирует предоставить Украине танки Challenger 2, чтобы помочь противодействовать российскому вторжению.