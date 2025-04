У Міноборони Британії показали передані Україні бронемашини Stormer

Цитата

"Зустрічайте Stormer, озброєний ракетами Starstreak, і частина 200 броньованих машин, які Велика Британія подарувала Україні. Наша відданість Україні залишається непохитною, і ми досягнемо або перевищимо минулорічну військову підтримку у 2023-му", - ідеться в повідомленні.

Довідка

Stormer - військова бронемашина виробництва британської компанії Alvis Vickers, яка використовується для протиповітряної оборони на невеликій відстані.

Meet the Stormer armed with Starstreak missiles and part of the 200 armoured vehicles the UK has donated to Ukraine.



Our commitment to Ukraine remains steadfast, and we will match or exceed last year’s military support in 2023.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/fth5X4qw88

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 11, 2023

Нагадаємо

За даними ЗМІ, британський уряд планує надати Україні танки Challenger 2, щоб допомогти протидіяти російському вторгненню.