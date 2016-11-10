В Министерстве политики представили советника по вопросам информационной реинтеграции Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Советником по информационной реинтеграции Донбасса назначен Дмитрий Ткаченко. Об этом заместитель министра информационной политики Артем Биденко сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы хотим представить нового советника по вопросам информационной реинтеграции Донбасса - Дмитрия Ткаченко", - сказал А.Биденко.
Напомним, Министр информационной политики Украины Юрий Стець принял решение о назначении советником по вопросам информационной политики по Крыму Юлии Каздобиной.