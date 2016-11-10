У Міністерстві політики представили радника з питань інформаційної реінтеграції Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Радником з питань інформаційної реінтеграції Донбасу призначено Дмитра Ткаченко. Про це заступник міністра інформаційної політики Артем Біденко повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми хочемо представити нового радника з питань інформаційної реінтеграції Донбасу - Дмитра Ткаченка", - сказав А.Біденко.
Нагадаємо, Міністр інформаційної політики України Юрій Стець ухвалив рішення про призначення радником з питань інформаційної політики щодо Криму Юлію Каздобіну.