В Минэнергоугля ожидают, что Президент до конца недели подпишет закон о рынке электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины ожидают, что Президент Петр Порошенко подпишет закон о рынке электроэнергии до конца этой недели. Об этом сказала заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко во время II Энергетического конгресса, передает корреспондент УНН.
"Совет приняла (закон о рынке электроэнергии - ред.). Мы ожидаем подпись Президента со дня на день. Думаю, что до конца этой недели мы получим подпись Президента и получим публикацию (этого закона - ред.)", - отметила Н.Бойко.
Заместитель министра также рассказала, что Минэнергоугля работает с "Укрэнерго" над реформой корпоративного управления и последующей корпоратизацей.
Напомним, 13 апреля 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о рынке электроэнергии. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.