У Міненерговугіллі очікують, що Президент до кінця тижня підпише закон про ринок електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України очікують, що Президент Петро Порошенко підпише закон про ринок електроенергії до кінця цього тижня. Про це сказала заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко під час ІІ Енергетичного конгресу, передає кореспондент УНН.
“Рада приняла (закон про ринок електроенергії — ред.). Ми очікуємо на підпис Президента з дня на день. Думаю, що до кінця цього тижня ми отримаємо підпис Президента і отримаємо публікацію (цього закону — ред.)”, — зазначила Н.Бойко.
Заступник міністра також розповіла, що Міненерговугілля працює з “Укренерго” над реформою корпоративного управління і подальшою корпоратизацію.
Нагадаємо, 13 квітня 2017 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про ринок електроенергії. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.