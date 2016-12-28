В Николаеве появится единая оперативно-диспетчерская служба экстренной медицинской помощи
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Вскоре в Николаеве будет работать оперативно-диспетчерская служба центра экстренной медицинской помощи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Как сообщили в пресс-службе ОГА, для реализации проекта "Создание единых региональных оперативно-диспетчерских служб с использованием современных GРS технологий для уменьшения времени прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациенту" в этом году выделено 8 млн 250 тыс. грн. из них из областного бюджета - 2 млн 157 тыс. грн из государственного фонда регионального развития - 6 млн 93 тыс. грн.
"По результатам проведения открытых торгов наиболее выгодной признано тендерное предложение ООО "Научно-производственное предприятие" Монтаж и внедрение телекоммуникационных систем "Монтекс" с окончательной ценой 7 млн 440 тыс. грн. С предприятием заключен договор на приобретение оборудования. Согласно дополнительного соглашения сумма договора составила 6 млн 360 тыс. грн (из них за счет средств областного бюджета будет оплачено 953,171 тыс. грн и Государственного фонда регионального развития - 5 млн 407 тыс. грн)", - говорится в сообщении.
Кроме того, с ООО "НПП "Монтекс" заключен договор на монтажные и наладочные работы по объекту "Техническое переоснащение оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Николаевской области и подключения ОДС к телекоммуникационной сети общего пользования г. Николаев" на сумму 969 тыс. грн. Управление капитального строительства будет осуществлять технический надзор за проведением указанных работ.
На сегодняшний день, по данным ОГА, определенное договором оборудование поставлено в полном объеме, завершаются монтажно-регулировочные и пусконаладочные работы.
Проведение испытательных работ и обучение персонала будет проводиться с января 2017 года.