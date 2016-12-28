У Миколаєві з’явиться єдина оперативно-диспетчерська служба екстреної медичної допомоги
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Невдовзі у Миколаєві працюватиме оперативно-диспетчерська служба центру екстреної медичної допомоги. Про це УНН повідомили в прес-службі Миколаївської ОДА.
Як повідомили у прес-службі ОДА, для реалізації проекту “Створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GРS технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта” в цьому році виділено 8 млн 250 тис. грн. з них з обласного бюджету — 2 млн 157 тис. грн, з державного фонду регіонального розвитку — 6 млн 93 тис. грн.
"За результатами проведення відкритих торгів найбільш вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ "Науково-виробниче підприємство “Монтаж і впровадження телекомунікаційних систем “МонТекС” з остаточною ціною 7 млн 440 тис. грн. З підприємством укладено договір на придбання обладнання. Відповідно до додаткової угоди сума договору склала 6 млн 360 тис. грн (з них за рахунок коштів обласного бюджету буде сплачено 953,171 тис. грн та Державного фонду регіонального розвитку — 5 млн 407 тис. грн)", - йдеться у повідомленні.
Крім того, з ТОВ “НВП “МонТекС” укладено договір на монтажні та налагоджувальні роботи по об’єкту “Технічне переоснащення оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської області та підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального користування м. Миколаїв” на суму 969 тис. грн. Управління капітального будівництва здійснюватиме технічний нагляд за проведенням зазначених робіт.
На сьогоднішній день, за даними ОДА, визначене договором обладнання поставлене в повному обсязі, завершуються монтажно-налаштувальні та пусконалагоджувальні роботи.
Проведення випробувальних робіт та навчання персоналу проводитиметься з січня 2017 року.