В Николаеве суд запретил эксплуатацию 29 лифтов

Так, по результатам проверки ООО "Николаевдомсервис" в января 2019 года управление Гоструда в Николаевской области зафиксировало нарушения требований законодательства в сфере охраны труда.

"Работодатель, который обязан был обеспечить надлежащее содержание зданий и сооружений, производственного оборудования, мониторинг за их техническим состоянием, а также создать на рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в соответствии с нормативно-правовыми актами, не осуществил выполнение ремонтов и внеочередных технических осмотров 29 лифтов", - говорится в сообщении.

В общем акт проверки содержит 31 пункт нарушений требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности.

Поэтому, чтобы предотвратить несчастные случаи и обеспечить соблюдение требований законодательства в сфере охраны труда, управления Гоструда в Николаевской области обратилось в Николаевский окружной административный суд с иском о применении мер реагирования в сфере государственного надзора путем полного запрета выполнения работ и эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.

В ходе судебного процесса ООО "Николаевдомсервис" оформило и зарегистрировало соответствующим образом декларацию. Между тем, доказательств устранения других нарушений не предоставлялось.

"Рассмотрев материалы дела, суд частично удовлетворил иск управления Гоструда в Николаевской области к ООО "Николаевдомсервис". Меры реагирования применены в части запрета эксплуатации оборудования повышенной опасности, в частности, лифтов, находящихся на балансе предприятия. Восстановление работы лифтов возможно с момента устранения всех установленных нарушений", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумах малыш погиб в лифте одного из домов. Женщина вместе со свекром и малышом, который был в коляске, поднялись на лифте на 9 этаж. Когда взрослые вышли на площадку, тележка с малышом зажало дверью и лифт начал опускаться вниз.