У Миколаєві суд заборонив експлуатацію 29 ліфтів

Так, за результатами перевірки ТОВ "Николаевдомсервис" у січні 2019 року управління Держпраці у Миколаївській області зафіксувало порушення вимог законодавства у сфері охорони праці.

"Роботодавець, який зобов’язаний був забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом, а також створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, не здійснив виконання ремонтів та позачергових технічних оглядів 29 ліфтів", - йдеться в повідомленні.

Загалом акт перевірки містить 31 пункт порушень вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Тому, аби запобігти нещасним випадкам та забезпечити дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці, управління Держпраці у Миколаївській області звернулося до Миколаївського окружного адміністративного суду з позовом щодо застосування заходів реагування у сфері державного нагляду шляхом повної заборони виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

У ході судового процесу ТОВ "Николаевдомсервис" оформило та зареєструвало відповідним чином декларацію. Між тим, доказів усунення інших порушень не надавалося.

"Розглянувши матеріали справи, суд частково задовольнив позов управління Держпраці у Миколаївській області до ТОВ "Николаевдомсервис". Заходи реагування застосовано в частині заборони експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, зокрема, ліфтів, що знаходяться на балансі підприємства. Відновлення роботи ліфтів можливе з моменту усунення усіх встановлених порушень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Сумах малюк загинув у ліфті одного з будинків. Жінка разом зі свекром та малюком, який був у візочку, піднялись ліфтом на 9 поверх. Коли дорослі вийшли на площадку, візок з малюком затисло дверима і ліфт почав опускатися донизу.