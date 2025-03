Фото якобы казненных гражданских в Луганской области: в ОВА проверяют информацию

Детали

"Появилась в интернете информация и фотографии по поводу того, что украинских жителей Луганской области, которых оккупанты заподозрили в помощи Вооруженным силам Украины, якобы повесили, и даже таблички висят у них на груди. У нас нет на 100% проверенной информации, что это не фейк. Очень бы не хотелось, чтобы мы распространяли непроверенную информацию, ведь это именно то, чего хотят кремлевский режим и оккупанты, чтобы потом обвинять нас в своих фейках", – сказал Гайдай.

Он предположил, что обнародованные фото могли быть созданы для устрашения украинцев во временно оккупированной Луганской области, которые действительно помогают украинским военным. Гайдай призвал украинцев быть терпеливыми и публиковать в соцсетях проверенную информацию.

"За эти 10 месяцев войны есть много информации, как издевались оккупанты над жителями Луганской области. Есть даже информация, что они убивали гражданских не только в результате артобстрелов, но и просто заходили в дома и расстреливали людей. Все было: и изнасилование, и убийства, и издевательство. В этом случае информацию надо проверять. Мы все собираем, передаем в наши правоохранительные органы, и дальше они уже разбираются", – сообщил глава ОВА.

Контекст

Украинский активист Сергей Стерненко обнародовал фото, на котором якобы российские оккупанты публично казнили гражданских жителей Луганской области.

"Россияне расстреляли мирных жителей Луганской области, Украина. Публично и демонстративно, на весь мир. Я не понимаю, почему Украине не дают новые танки и ракеты, чтобы наказать это абсолютное зло. Российское зло", – подписал фото Стерненко.

Это сообщение также распространил на своей странице в Twitter министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Russians executed civilians в Луханский регион, Украина. Publicly и demonstratively, для всех world to see.



I don’t understand why Ukraine isn’t given new tanks and missiles to punish this absolute evil. Русский evil. pic.twitter.com/39q9e7MFkP

—Serhii Sternenko (@sternenko) December 4, 2022

Напомним

Сергей Гайдай в эфире одного из украинских телеканалов похвалил работу партизанского движения, которое регулярно подсказывает, куда бить украинской артиллерии.