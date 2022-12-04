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Фото нібито страчених окупантами цивільних на Луганщині: в ОВА перевіряють інформацію

Фото нібито страчених окупантами цивільних на Луганщині: в ОВА перевіряють інформацію

Київ • УНН

 • 9384037 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У соціальних мережах з'явилися фото нібито повішених жителів Луганської області, яких, як пишуть, стратили російські окупанти за допомогу українським партизанам і ЗСУ. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram, що зараз цю інформацію перевіряють, передає УНН.

Деталі

"З'явилася в інтернеті інформація і фотографії з приводу того, що українських жителів Луганської області, яких окупанти запідозрили у допомозі Збройним силам України, нібито повісили, і навіть таблички висять у них на грудях. У нас немає на 100% перевіреної інформації, що це не фейк. Дуже не хотілося б, щоб ми розповсюджували неперевірену інформацію, адже це саме те, чого хочуть кремлівський режим та окупанти, щоб потім звинувачувати нас у своїх фейках", – сказав Гайдай.

Він припустив, що оприлюднені фото могли бути створені для залякування українців на тимчасово окупованій Луганщині, які справді допомагають українським військовим. Гайдай закликав українців бути терплячими і  публікувати у соцмережах перевірену інформацію.

"За ці 10 місяців війни є багато інформації, як знущалися окупанти з жителів Луганської області. Є навіть інформація, що вони вбивали цивільних не тільки внаслідок артобстрілів, а й просто заходили в будинки і розстрілювали людей. Все було: і зґвалтування, і вбивства, і знущання. В цьому випадку інформацію треба перевіряти. Ми все збираємо, передаємо в наші правоохоронні органи, і далі вони вже розбираються", – повідомив голова ОВА.

Контекст

Український активіст Сергій Стерненко оприлюднив фото, на якому нібито російські окупанти публічно стратили цивільних жителів Луганщини.

"росіяни розстріляли мирних жителів Луганської області, Україна. Публічно і демонстративно, на весь світ. Я не розумію, чому Україні не дають нові танки і ракети, щоб покарати це абсолютне зло. Російське зло", – підписав фото Стерненко.

Цей допис також поширив на своїй сторінці у Twitter міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Russians executed civilians in Luhansk region, Ukraine. Publicly and demonstratively, for the whole world to see.

I don’t understand why Ukraine isn’t given new tanks and missiles to punish this absolute evil. Russian evil. pic.twitter.com/39q9e7MFkP

— Serhii Sternenko  (@sternenko) December 4, 2022

Нагадаємо

Сергій Гайдай в ефірі одного з українських телеканалів похвалив роботу партизанського руху, який регулярно підказує, куди бити українській артилерії.

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