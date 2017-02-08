В мариупольской похоронной фирме сегодня прошли обыски

Вооруженные сотрудники СБ Украины и прокуратуры рано утром зашли на предприятие, взломав дверь, приступили к обыску. Также раскрыли сейфы. По словам главы компании, правоохранители показали постановление на обыск, но не вручили протокол, в котором были бы зафиксированы все изъятые вещи и документы. Одновременно с обыском в офисе проводился обыск и дома у самого главы фирмы.

Источник в прокуратуре подтвердил проведение этих обысков сотрудниками СБУ и прокуратуры. По словам правоохранителей, обыски проходили и в других похоронных предприятиях, они проводились в рамках открытого уголовного производства по ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УНН, правоохранители разоблачили патологоанатомов, которые требовали деньги с родственников умерших .