У маріупольській похоронній фірмі сьогодні пройшли обшуки
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні в офісі похоронної фірми у Маріуполі по вул. Миколаївська співробітники СБУ і прокуратури провели обшуки. Про це кореспонденту УНН повідомили очевидці.
Озброєні співробітники СБ України і прокуратури рано вранці зайшли на підприємство і, зламавши двері, приступили до обшуку. Також розкрили сейфи. За словами голови фірми, правоохоронці показали постанову на обшук, але не вручили протокол, в якому були б зафіксовані всі вилучені речі і документи. Одночасно з обшуком з офісі проводився обшук і вдома у самого голови фірми.
Джерело у прокуратурі підтвердило проведення цих обшуків співробітниками СБУ і прокуратури. За словами правоохоронців, обшуки проходили і в інших похоронних підприємствах, вони проводилися в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, правоохоронці викрили патологоанатомів, які вимагали гроші з родичів померлих.