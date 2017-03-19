Во Львове началася общегородской Крестный Путь

Крестный ход проходит под молитвенным руководством монахов Ордена Святого Василия Великого по случаю 400-летия реформирования Василианского Ордена святого Иосафата. Возглавил Крестный ход Высокопреосвященный владыка Игорь, Митрополит и Архиепископ Львовский.

Шествие началось у храма Архистратига Михаила и завершится у церкви Юра.

Напомним, сегодня православные христиане отмечают Крестопоклонную неделю.

Это воскресенье - середина Великого поста. Крестопоклонной она называется потому, что в этот момент поста из алтаря выносится для поклонения украшенный цветами Крест. Крест находится посреди храма до пятницы 4-й седмицы Великого поста.