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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове началася общегородской Крестный Путь

Во Львове началася общегородской Крестный Путь

Киев • УНН

 • 21537 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня во Львове проходит общегородской Крестный Путь. Около пятидесяти тысяч львовян идут шествием по улицам города. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.

Крестный ход проходит под молитвенным руководством монахов Ордена Святого Василия Великого по случаю 400-летия реформирования Василианского Ордена святого Иосафата. Возглавил Крестный ход Высокопреосвященный владыка Игорь, Митрополит и Архиепископ Львовский.

Шествие началось у храма Архистратига Михаила и завершится у церкви Юра.

Напомним, сегодня православные христиане отмечают Крестопоклонную неделю.

Это воскресенье - середина Великого поста. Крестопоклонной она называется потому, что в этот момент поста из алтаря выносится для поклонения украшенный цветами Крест. Крест находится посреди храма до пятницы 4-й седмицы Великого поста.

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