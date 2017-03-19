У Львові розпочалася загальноміська Хресна Дорога

Хресна хода відбувається під молитовним проводом монахів Чину Святого Василія Великого з нагоди 400-ліття реформування Василіанського Чину святого Йосафата. Очолив Хресну ходу Високопреосвященний владика Ігор, Митрополит і Архиєпископ Львівський.

Хода розпочалась біля храму Архистратига Михаїла і завершиться біля церкви Юра.

Нагадаємо, сьогодні православні християни відзначають Хрестопоклонну неділю.

Ця неділя — середина Великого посту. Хрестопоклонною вона називається тому, що в цей момент посту з вівтаря виноситься для поклоніння прикрашений квітами Хрест. Хрест знаходиться посеред храму до п’ятниці 4-ї седмиці Великого посту.