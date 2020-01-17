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Во Львове пожар на СТО: горели автомобили и имущество

Киев • УНН

 • 12895 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Во Львове произошел пожар в одноэтажном помещении СТО. В результате пожара огнем уничтожено один автомобиль, другой - был поврежден. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Во Львове пожар на СТО: горели автомобили и имущество

"17 января в 5:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г. Львове на ул. Стрыйская, 195А. Пожар возник в одноэтажном кирпичном здании СТО, размером 18×20 м", - говорится в сообщении.

Указано, что на момент прибытия пожарных к месту вызова из окон здания выбивался густой черный дым. Пожар удалось локализовать в 5:56 и ликвидировать в 6:13.

"В результате пожара огнем уничтожен автомобиль Volkswagen Passat, 7 металлопластиковых окон и рабочий инвентарь на площади 5 кв.м. Поврежден автомобиль Suzuki Jimny и перекрытия крыши на площади 6 кв.м. Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня, а также спасти 3 автомобиля и здание", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, в Хмельницком ликвидировали масштабный пожар на складе автозапчастей.

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